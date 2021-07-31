تراند الفن: البرازيل تُقصي مصر من دور الـ 16 بأولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 03:09 مساءً - القاهرة ـ مصراوي:

غادرالمنتخب الوطني الأولمبي، النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد الهزيمة أمام نظيره البرازيلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ 16.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب المنتخب البرازيلي ماتيوس كونها في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول من المباراة بعدما وصلته تمريرة رائعة من زميله ريتشارليسون.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل لدور الـ 16 بعدما حلّ ثانيًا في مجموعته خلف نظيره الإسباني.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

مرت 5 دقائق أولى وسط سيطرة نسبية من لاعبي البرازيل على الكرة ولكن الخطورة الأولى جاءت في الدقيقة 6 بعرضية أرسلها داني ألفيش من يمين الملعب وأبعدها الشناوي قبل أن تصل لرأس ريتشاليسون لتخرج ركنية تم تنفيذها وأبعدها الشناوي أيضًا.

وكاد يتقدم المنتخب في الدقيقة 13 برأسية من أكرم حمدي من داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار قائم المنتخب البرازيلي قبل أن يتوقف اللعب في الدقيقة 20 لتلقي محمد الشناوي العلاج داخل الملعب.

وتصدى الشناوي لواحدة من أخطر الكرات في الدقيقة 27 من تسديدة قوية للاعب البرازيلي ريتشارلسون من داخل منطقة الجزاء قبل أن يسقط بعدها لتلقي العلاج.

وتقدم المنتخب البرازيلي في الدقيقة 38 بهدف سجله كونيا بعد تمريرة من ريتشارلسون.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء للاعب المنتخب أكرم توفيق في الدقيقة 42 بعد تدخل مع ريتشارلسون.

ودفع شوقي غريب في الدقيقة 62 بتبدلين بخروج كريم العراقي وأحمد ياسر الريان والدفع بصلاح محسن وإمام عاشور.

وحاول البديل صلاح محسن تعديل النتيجة ولكن تسديدته التي أرسلها في الدقيقة 69 وصلت ضيعفة في يد حارس مرمى المنتخب البرازيلي.

ودفع شوقي غريب في الدقيقة 84 بالثنائي ناصر ماهر وناصر منسي بدلًا من طاهر محمدطاهر وعمار حمدي.