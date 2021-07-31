تراند الفن: “الاستغاثات الطبية”: استصدار 33 قرار علاج على نفقة الدولة وإجراء 6 عمليات جراحية

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن 53 دقيقة مضت أخبار مصر 11 زيارة
كتب- محمد غايات:
قال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، اليوم السبت: نجحت اللجنة الطبية في إنهاء إجراءات 6 عمليات جراحية خلال هذه الفترة من 25 إلى 29 يوليو الجاري، واستطاعت إنهاء الإجراءات الطبية لـ16 حالة من مرضى الأورام، وعمليات الجامانايف، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ11 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف المصري أن اللجنة تمكنت من استصدار 33 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة أيضًا من 25 إلى 29 يوليو الجاري.
وتابع المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة رصدت واستجابت لـ187 حالة وردت بالصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين.
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