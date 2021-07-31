تراند الفن: القوى العاملة: 80 فرصة عمل بملتقى توظيف ذوي الهمم ببورسعيد

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 01:10 مساءً - كتب- يوسف عفيفي:

نظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد ندوة توعوية، وملتقى توظيف ذوي الهمم والعزيمة، حيث قدمت 14 شركة 80 فرصة عمل بالمنطقة الحرة للاستثمار بحضور مسئولي الشركات لاستيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونا، والتي تقدم لها 61 من راغبي العمل من ذوي القدرات.

وبحسب بيان اليوم، أتاحت اللجنة برئاسة مدير المديرية السيد السنجابي، فرصة العمل وتوقيع العقود واستمارة (1) تأمينات لجميع المتقدمين الراغبين في العمل بالملتقى وبلغ عدد العقود التي وقعت 50 عقد عمل، سوف يقوم بتسليمها من قبل وزير القوى العاملة محمد سعفان في احتفالية قريبا، في إطار مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد مدير المديرية أهمية توفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم ودمجهم في المجتمع لتوفير حياة كريمة لهم، شرحا خلال الندوة القانون رقم 10 لسنة 2018 لذوي الهمم وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وضمت اللجنة المشكلة لتوقيع العقود لمياء محمود بعيلة مدير مكتب عمل الشرق والاستثمار، ونهى يوسف، ورشا توفيق، ونهى رمضان، ومحمد أمين، وأميرة إبراهيم، ونيفين لوقا متياس، مفتشي تفتيش العمل.