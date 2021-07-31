تراند الفن: ضبط مهندس ادعى اختطافه لابتزاز أشقائه بمدينة نصر

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 01:10 مساءً - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف ملابسات واقعة ادعاء إحدى السيدات بغياب زوجها، واختطافه وتبين عدم صحة الواقعة، وأنهما ارادا ابتزاز أشقائه.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث، تلقى بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بغياب زوجها مهندس، مقيم بدائرة القسم عقب خروجه من مسكنه لمقابلة أحد الأشخاص.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المبلغة وبإعادة مناقشتها عدلت عن أقوالها وأقرت بأنه نظراً لمرور زوجها بضائقة مالية فاختمر في ذهنهما فكرة اختلاق الواقعة والادعاء كذباً باختطافه وإيهام أشقائه بوجود خلافات مالية بينه وبين أحد الأشخاص، وإنه مدين للأخير بمبلغ مالي، لإجبار أشقائه على دفع المبلغ المالي مقابل إنهاء الخلافات المالية بينهما وإطلاق سراحه، وفى سبيل ذلك توجه زوجها للاختباء بإحدى الشقق السكنية الكائنة بمحافظة الإسماعيلية، واختلاقهما واقعة الخطف على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمة الأولى أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.