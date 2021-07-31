تراند الفن: كيف يمكنك اختيار النظارات التي تلائم شكل وجهك؟.. إليك بعض النصائح

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 01:10 مساءً - كتبت-أسماء مرسي

تعتبر النظارات الشمسية أكثر من مجرد إكسسوار صيفي رئيسي، فهي تحمي العين من الأشعة الضار، وتقلل من التعب، بالإضافة إلى إضفاء مظهرا جذابا لإطلالتك، لكن يحتار الكثيرون عند اختيار التصميم التي تناسب وجوههم.

واستعرض موقع “برايت سايت”، بعض النصائح التي تساعدك على اختيار النظارات المثالية لنوع وجهك، فيما يلي:

1- الوجه المستطيل

للتعرف على الوجه المستطيل، سيكون طول الوجه أكبر من عرضه، بينما يكون الجبين والخدان والفك بنفس العرض تقريباً.

لذا يفضل اختيار نظارات ذات إطارات كبيرة وعريضة، وتحفّها خطوط واضحة.

2- الوجه المثلث

شكل الوجه المثلث يكون قريباً من شكل القلب، حيث تكون نهاية الذقن مدببة، والخدان عريضين، والجبهة أوسع منهما.

لذا ينصح باختيار النظارات التي تشير إلى أسفل وتبرز خط الفكين، مثل النظارات الطبية، ويمكنك أيضاً استعمال نظارات بدون إطار، لأنها لا تجعل الوجه يبدو ممتلئاً.

3- الوجه المربع

طول وجهك والمسافة بين الخدين متماثلان تقريباً، خطوط الفك والخدين والجبهة كلها متساوية من حيث العرض.

لذا من الأفضل اختيار نظارات ذات إطارات ضيقة بيضاوية أو مستطيلة بحواف منحنية.

4- الوجه البيضاوي

هذا الوجه يميل إلى الطول أكثر من العرض، والجبهة أعرض قليلاً من خط الفكين، لذا يجب اختيار إطارات تكون سميكة من الأعلى أكثر من الأسفل.

5- الوجه المستدير

يكون طول الوجه المستدير بقدر عرضه، بينما تبدو الجبهة وخط الفكين أنحف قليلاً، ولكن بنسب متساوية.

ويناسب هذا الوجه نظارات مربعة أو مستطيلة بزوايا حادة.

6- الوجه الماسي

عظام الوجنتين عريضة، والذقن مدبباً، والجبهة أنحف قليلاً، لذا عليك استخدام إطارات ذات حواف مستديرة، بشرط ألا تكون أعرض من خديك.