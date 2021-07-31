تراند الفن: لحظة بلحظة.. مصر 0 – 1 البرازيل في الأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 01:10 مساءً - القاهرة ـ مصراوي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة مصر والبرازيل عند الثانية عشر ظهر اليوم السبت ضمن منافسات دور 16 بالنسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية ـ طوكيو 2020 ـ.

وجاء تشكيل مصر للمباراة حسبما أعلنه شوقي غريب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – أحمد حجازي – أسامة جلال – كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق – عمار حمدي.

الهجوم: رمضان صبحي – أحمد ياسر ريان – طاهر محمد طاهر.

وجاء تشكيل البرازيل للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: سانتوس.

خط الدفاع: داني ألفيش، نينو، دييجو كارلوس، أرانا.

خط الوسط: دوجلاس لويز، برونو جيماريش، أنتوني، كلاودينيو.

خط الهجوم: ماتيوس كونها، ريتشارلسون.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث المباراة فور بدايتها:

مرت 5 دقائق أولى وسط سيطرة نسبية من لاعبي البرازيل على الكرة ولكن الخطورة الأولى جاءت في الدقيقة 6 بعرضية أرسلها داني ألفيش من يمين الملعب وأبعدها الشناوي قبل أن تصل لرأس ريتشاليسون لتخرج ركنية تم تنفيذها وأبعدها الشناوي أيضًا.

وكاد يتقدم المنتخب في الدقيقة 13 برأسية من أكرم حمدي من داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار قائم المنتخب البرازيلي قبل أن يتوقف اللعب في الدقيقة 20 لتلقي محمد الشناوي العلاج داخل الملعب.

وتصدى الشناوي لواحدة من أخطر الكرات في الدقيقة 27 من تسديدة قوية للاعب البرازيلي ريتشارلسون من داخل منطقة الجزاء قبل أن يسقط بعدها لتلقي العلاج.

وتقدم المنتخب البرازيلي في الدقيقة 38 بهدف سجله كونيا بعد تمريرة من ريتشارلسون.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء للاعب المنتخب أكرم توفيق في الدقيقة 42 بعد تدخل مع ريتشارلسون.