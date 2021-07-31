تراند الفن: بالفيديو| عمر كمال يشارك جمهوره مقطع من أغنية “حلوة يا بلدي”

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 01:10 مساءً - أدمن 15 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 10 زيارة
كتبت- منى الموجي:
شارك الفنان عمر كمال جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، فيديو جديد، ظهر خلاله وهو يقود سيارته في طريقه لواحدة من المدن الساحلية.
وقام عمر في الفيديو بغناء مقطع من أغنية “حلوة يا بلدي” للمطربة داليدا، واكتفى بوضع اسم الأغنية في تعليقه على الفيديو مصحوبا برمز قلب، وانهالت عليه التعليقات المعبرة عن إعجابهم بصوته وبطريقته في تقديم الأغنية الشهيرة.
جدير بالذكر أن عمر كمال تعاون مؤخرا مع الفنانة سمية الخشاب، وقدما معا دويتو غنائي.
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