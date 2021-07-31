تراند الفن: بالفيديو | نسرين طافش تستعرض إطلالتها.. وتوجه سؤالا للجمهور

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 01:10 مساءً - كتبت- منى الموجي: استعرضت الفنانة نسرين طافش إطلالتها في أحدث ظهور لها، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وظهرت خلالها بفستان صيفي بسيط وقصير. ووجهت نسرين لمتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، سؤالا “وين عم تقضوا اجازتكم واذا مو مسافرين شو الوجهة المفضلة ياللي بتتمنوا تزوروها؟” جدير بالذكر أن نسرين طافش شاركت الفنان حمادة هلال، بطولة مسلسل “المداح” الذي عُرض في السباق الرمضاني المنقضي، بطولة أحمد بدير، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محمد عز.



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