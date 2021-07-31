تراند الفن: مقتل 8 وإصابة 19 في مجلس عزاء في محافظة صلاح الدين بالعراق

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 01:10 مساءً - أدمن 17 دقيقة مضت عرب وعالم 11 زيارة
بغداد- (بي بي سي):
أفاد مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين بمقتل 8 أشخاص وإصابة 19 آخرين بينهم أربعة من عناصر الشرطة، في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة على مجلس عزاء شاب قضى غرقا، وهو ابن شقيق عضو في محكمة التمييز الاتحادية، في ناحية يثرب، جنوب تكريت.
وقال المصدر إن المهاجمين استخدموا سلاح القنص لإرباك رجال الشرطة، وأعقبوه بهجوم بالأسلحة الرشاشة. ووصل وفد أمني إلى ناحية يثرب في المحافظة لمتابعة ملابسات الحادث.
وتم استنفار كامل للقوات الامنية بكل صنوفها من أجل تمشيط المنطقة والبحث عن المنفذين.
وفي محافظة ديالى شرقي العراق، أفاد مصدر أمني بمقتل جندي إثر هجوم لمسلحي التنظيم فجر اليوم السبت، استهدف حاجزا أمنيا بالقرب من ناحية جلولاء شرق مدينة بعقوبة مركز المحافظة.
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