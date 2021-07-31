تراند الفن: مرسيدس تسعى للاحتفاظ بـ35% من أسهم دايملر تراك بعد انفصالها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 01:10 مساءً - شتوتجارت – (د ب أ):

وافق مجلس إدارة مجموعة صناعة السيارات الألمانية دايملر على المضي قدما في خطة فصل قطاع صناعة الشاحنات دايملر تراك مع احتفاظ شركة صناعة السيارات مرسيدس بنز بـ35% من أسهمها.

وقالت دايملر في بيان إنها تعتزم عقد اجتماعا غير عادي للجمعية العمومية أول أكتوبر المقبل، للتصويت على خطة فصل دايملر تراك وطرح أسهمها للتداول في البورصة بنهاية العام الحالي.

ويحصل كل مساهم من مساهمي دايملر على سهم إضافي مقابل كل سهمين لهما في دايملر تراك هولدنج في حالة تنفيذ الخطة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة، إلى أن أولا كالينيوس الرئيس التنفيذي لمجموعة دايملر يسعى إلى الفوز بثقة المستثمرين الذين ظلوا لوقت طويل ينتقدون دايملر بسبب استمرار قطاعي سيارات الركوب الفارهة والمركبات التجارية تحت مظلة كيان واحد.

في الوقت نفسه ستظل العلامة التجارية الشهيرة مرسيدس اسم شركة السيارات. وأكدت دايملر أن هدفها سيكون جعل شركة دايملر تراك للشاحنات مؤهلة للإدراج على مؤشر داكس الرئيسي للأسهم الألمانية.

كانت مرسيدس قد تعهدت في الأسبوع الماضي باستثمار أكثر من 40 مليار يورو (47 مليار دولار) خلال العقد الحالي لتطوير المزيد من السيارات الكهربائية بهدف المحافظة على مكانتها الرائدة في عالم السيارات الفارهة مع التحول العالمي عن المحركات الكهربائية والتخلي عن محركات الاحتراق الداخلي التقليدية.

إلى ذلك قررت مجموعة دايملر فصل قطاع الشاحنات عن قطاع السيارات لأنها تعتقد أنه سيكون هناك تباينا في وتيرة التحول نحو المحركات الكهربائية بين القطاعين، حيث ستتحول مرسيدس بسيارات الركوب نحو السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في حين ستلعب محركات خلايا الوقود الهيدروجينية دورا أكبر في المركبات التجارية.​