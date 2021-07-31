تراند الفن: “خنقها بحجابها”.. حبس صاحب مصنع بتهمة قتل زوجته في 15 مايو

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 01:10 مساءً - أدمن 42 دقيقة مضت حوادث وقضايا 13 زيارة
كتب- محمود سعيد:
أمرت نيابة حوادث حلوان بحبس صاحب مصنع 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زوجته.
واعترف المتهم بارتكاب الواقعة عقب 24 عامًا من الزواج بسبب خلافات عائلية بينهما حيث أنها اعتادت معاتبته والتشاجر معه كلما شاهدته، وبسبب تراكم الخلافات الزوجية قام بخنقها بلفة حجابها أثناء مشاجرة بينهما وفر هاربًا، وجرى القبض عليه بعد شهر من هروبه.
كان قسم شرطة مدينة 15 مايو، بلاغا من نجل صاحب مصنع بقيام والده بقتل والدته في محل سكنهما التابع لدائرة القسم، فانتقل رجال وحدة المباحث لمحل البلاغ.
وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين صحة البلاغ، ومقتل ربة منزل على يد زوجها، على خلفية وقوع مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.