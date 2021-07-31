تراند الفن: مصراوي يكشف سبب ارتداء رمضان صبحي لشارة قيادة المنتخب أمام البرازيل

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 01:10 مساءً - كتب- إبراهيم علي حمل النجم رمضان صحبي، شارة قيادة المنتخب الأولمبي، في مواجهة البرازيل في دور ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو”. ويلتقي المنتتخب الأولمبي بنظيره البرازيلي في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يحمل فيها رمضان صبحي شارة قيادة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو. وبحسب مراسل مصراوي فإن أحمد حجازي تنازل عن شارة القيادة، بعدما وعد رمضان صبحي، أنه في حالة وصول المنتخب إلى ربع النهائي سيحصل على شارة القيادة، والأمر تم بشكل ودي للغاية في ظل تقدير حجازي لرمضان صبحي. وكان أحمد حجازي مدافع المنتخب، هو من يقود المنتخب الأولمبي في أول 3 مباريات في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.