تراند الفن: ارتفاع كبير.. الأرصاد: طقس الأسبوع الحالي شديد الحرارة والعظمى تصل لـ 44

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 01:10 مساءً - أدمن ‏50 دقيقة مضت أخبار مصر 13 زيارة

كتب- محمد نصار: قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد -خلال هذا الأسبوع- ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة. وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه من المتوقع أن تسجل درجة حرارة القاهرة ما بين 39 لـ 42 درجة وتصل على جنوب البلاد إلى 44 درجة ليسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء. كما تزداد فرص سطوع الشمس خلال اليوم، ولذلك يجب عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإكثار من شرب السوائل الباردة.

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