انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور الجديدة عروض نهاية يوليو وبداية أغسطس 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور لعام 2021 ينتظرها الكثير من المواطنين لكي يتمكنوا من شراء ما يرغبون من سلع ومنتجات بأسعار منخفضة، وتعد فروع هايبر كارفور من أفضل الهايبرات التي تقدم للمواطنين كافة أنواع السلع الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، وأدوات المطبخ وغيرها من كافة المستلزمات التي يحتاج إليه البيت العصري، وسوف نتعرف معا على أبرز عروض كارفور الويك إند خلال السطور القليلة التالية.

عروض كارفور

تُقدم سلسلة كارفور عروض الويك إند والتي تشمل تخفيضات ممتازة وخصومات هائلة وذلك خلال الفترة من التاسع والعشرين من يوليو الجاري وحتى الأول من شهر أغسطس فضلا عن التخفيضات المذهلة في أسعار المنتجات الغذائية كالألبان والزيوت والسكر والأرز والطحين.

وتوفر مجموعة هايبرات كارفور عدة طرق للدفع لعملائها حيث يمكن الدفع كاش من خلال البطاقات الائتمانية أو عن طريق التقسيط بعدة طرق ومن خلال أكثر من بنك.

وتشمل عروض التقسيط الأقسام الخاصة ببيع الأدوات والأجهزة المنزلية كالثلاجات والبوتاجازات والخلاطات والشاشات التي تصل التخفيضات فيها حتى 21% كما تشمل خدمات التقسيط أيضا أقسام المفروشات والسجاد بالإضافة إلى الأقسام الخاصة ببيع منتجات البشرة والعناية بالجسم والشعر ومستحضرات التجميل حيث توفر العديد من المنتجات والماركات العالمية بأسعار مذهلة.

عروض هايبر كارفور يوليو/أغسطس 2021

توفر السلسلة تخفيضات وخصومات على المنتجات الغذائية أبرزها:

سعر 30 قطعة من أمريكانا بيف برجر يساوي 45.45ج بدلا من سعر 54.45 ج.

سعر 30 قطعة من كوكي بيف هوت دوج يساوي 69.45 بدلا من سعر 85.28 ج

سعر عبوة جبنة بريزيدن فيتا وزن 700gm يساوي 45.95ج بدلا من سعر 59.25ج .

سعر عبوة داوني منعم الملابس حجم 1 لتر يساوي 24.95ج بدلا من 34.95ج.

سعر عبوة شامبو هيد اند شولدرز للشعر حجم 1 لتر يساوي 94.95ج بدلا من سعر 110.75ج.

سعر بابيا تواليت عدد 5+1 بكرة يساوي 19.95 ج بدلا من 29.95ج.

سعر واحد كيلو دبابيس الدجاج المتبلة 54.95 ج بدلا من 57.95ج.

سعر كيلو صدور دجاج الواحة بالعظم 42.95 ج بدلا من 65.95ج.

سعر فيليه الدجاج المتبل يساوي 99.95ج بدلا من 110.95ج

سعر أوراك دجاج الواحة يساوي 37.95ج بدلا من 56.95ج.

سعر 6 قطع كوكاكولا -سبرايت حجم 330ml يساوي 23.25ج بدلا من 29.95ج.

سعر 20 زجاجة مياه إيلانو حجم 600ml يساوي 31.95 ج بدلا من 44.45ج.

أقوى عروض كارفور ويك إند يوليو 2021

سعر زجاجتين من زيت خليط للقلي حجم 700ml يساوي 24.95 ج بدلا من سعر 37.90ج.

سعر عبوتين سمن نباتي وزن 350gm يساوي 9.45 ج بدلا من سعر 18.5 ج.

سعر 7 أكياس شاى زمان (ناعم) وزن 40 gm يساوي 9.95 بدلا من 17.28ج.

سعر مسحوق اريال أتوماتك وزن 2.5kg يساوي 59.95 ج بدلا من سعر 82 ج.

سعر 3 أكياس مكرونة مكرونتو وزن 350 gm يساوي 4.95ج بدلا من 10.5 ج.

وبذلك نكون استعرضنا نبذة عن عروض كارفور والتخفيضات المذهلة ويك إند يوليو 2021، حتي يستطيع العملاء الاستفادة منها وشراء كافة مستلزماتهم.