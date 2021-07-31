تراند الفن: لجميع المؤهلات.. تعرف على أبرز الوظائف المطلوبة في ملتقى “شغلني” (فيديو وصور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتب- يوسف عفيفي:

انطلق الملتقى السادس للتوظيف “شغلني”، صباح اليوم السبت بمبنى الجريك كامبس بوسط البلد، بمشاركة عدد من كبرى الشركات العالمية بالسوق.

ويتيح الملتقى السادس للتوظيف 7 آلاف فرصة عمل للشباب، مقدمة من أكثر من 30 شركة من كبرى الشركات العاملة بالسوق.

ويرصد “مصراوي” أبرز الشركات والوظائف لجميع المؤهلات المتاحة على النحو التالي:

(طب وصيدلة، وهندسة، وسياحة وفنادق، ومحاسبة، وشؤون إدارية، وخدمة عملاء، وفنيين ومحاسبين ومبيعات، وعمال مخازن وكول سنتر وأمن، وكاشير، وسائقين، وحاسب آلي، وتسويق، ووظائف أخرى، وذلك بمختلف الشركات المتاحة داخل الملتقى).

وجاءت أبرز الشركات المشاركة في الملتقى: (أمان، ودانون، وعوف، ووادي دجلة، وكرتونة، والشركة الدولية للخدمات البريدية، وسايبس، ورابيت، والمتحدة للخدمات المالية، وسمارت جودز، وإيجي سيرف، وسبينيس. وغيرها من الشركات الأخرى).

– شركة سمارت جودز وكيل (ايجيبت فودز – مصر كافيه – هيمتو – أمريكانا) للعمل بمواقع الشركة في مناطق مختلفة (القاهرة – الجيزة) على وظائف (مندوب مبيعات جملة – مندوب مبيعات تجزئة).

شروط الوظائف:

– مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو مؤهل عالي

– خبرة لا تقل عن سنة فى مجال المواد الغذائية لوظيفة مندوب مبيعات (تجزئة وجملة).

– شركة إيجي سيرف تطلب سائقين رخصة مهنية (أولى وثانية وثالثة) من سكان الإسكندرية وبورسعيد فقط.

– شركة سبينيس تطلب عمال مخازن للتعيين الفوري.

المهام الوظيفية:

-وضع البضائع المستلمة على الأرفف بالمخزن.

شروط الوظيفة:

– السن من 18 إلى 37 سنة.

-مؤهل ابتدائية.

-الخبرة لا يشترط

-مواعيد العمل : 9 ساعات منهم ساعة بريك

-مكان العمل : فرع مول العرب.

مميزات الوظيفة :

-مرتب أساسي + عمولة

-تأمينات اجتماعية وصحية ومواصلات.

جدير بالذكر، أن ملتقى شغلني السادس للتوظيف، يأتي بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي في إطار برنامج “فرصة” بأكثر من ٧ آلاف فرصة عمل في مختلف المؤهلات والتخصصات.