تراند الفن: حضوري جماهيري ضخم.. ويجز ومطربو الراب يشاركون في إحياء حفل بالعملين

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 12:09 مساءً - القاهرة- مصراوي:

أقيم مساء أمس الجمعة 30 يوليو، واحد من أضخم حفلات الصيف، شهد حضور جماهيري ضخم يُقدر بالآلاف، في منطقة العلمين الجديدة، أحياها نجوم الراب: و”يجز” ،”عفرتو”، “باتستيوتا”، “وزة منتصر” بالإضافة إلى الـ dj “دي زي توسكيني” .

الحفل يقام ضمن الدورة الثانية لمهرجان الماسة العلمين الغنائي وتميز بالتنظيم بمواصفات عالمية رغم عدد الجمهور الضخم.

افتتح أولى فقرات الحفل “دي زي توسكيني” الذي أشعل الأجواء بالعديد من التراكات الغربية المميزة، بعده صعد وزة منتصر ليتزايد تفاعل الجمهور تدريجيا مرور ا بفقرتي” باتستيوتا” و “عفرتو” والتي تخللها أغنية لـ مروان محسن في وجود “عفروتو”و”باتستيوتا”.

واختتم فقرات الحفل “ويجز” الذي أشعل وصلات الغناء والرقص المتتالية بالعديد من أغانيه الشهيرة منها “دورك جاي” و”باظت” و”عفاريت الأسفلت”.

الحفل من تنظيم الـ dj ياسر الحريري “امازون انترتينمنتس” و خالد آمين “اليمنتس” و”دي ميديا”، تراسات إضاءة ومؤثرات بصرية وليد الحريري وأجهزة صوت وهندسة عماد نبيل وتصوير صلاح جودة.