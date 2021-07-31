تراند الفن: بعد قليل.. مصر والبرازيل في الأولمبياد.. تعرف على التشكيل

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 12:09 مساءً - القاهرة ـ مصراوي: زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة مصر والبرازيل عند الثانية عشر ظهر اليوم السبت ضمن منافسات دور 16 بالنسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية ـ طوكيو 2020 ـ. وجاء تشكيل مصر للمباراة حسبما أعلنه شوقي غريب كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – أحمد حجازي – أسامة جلال – كريم العراقي. الوسط: أكرم توفيق – عمار حمدي. الهجوم: رمضان صبحي – أحمد ياسر ريان – طاهر محمد طاهر. وجاء تشكيل البرازيل للمباراة كالتالي: حراسة المرمى: سانتوس. خط الدفاع: داني ألفيش، نينو، دييجو كارلوس، أرانا. خط الوسط: دوجلاس لويز، برونو جيماريش، أنتوني، كلاودينيو. خط الهجوم: ماتيوس كونها، ريتشاليسون. وانتظروا تغطية لأبرز أحداث المباراة فور بدايتها:

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