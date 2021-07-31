تراند الفن: ضبط مالك مخبز استولى على 116 ألف من أموال الدعم

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏10 دقائق مضت حوادث وقضايا 10 زيارة

كتب- سامح غيث: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، (مالك مخبز بلدي – بمحافظة الجيزة) لاستيلائه على (116٫216 ألف جنيه من أموال الدعم) دون وجه حق. وكشفت التحريات تلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82%، وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. كما أثمر الجهود عن ضبط (212 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم) تم تجميعها وعدم إثباتها بالدفاتر الخاص بالمستودع لبيعها بأزيد من السعر الرسمي وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة قدرت قيمتها بــ42120 جنيهاً، بحوزة (المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز) بمحافظة القاهرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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