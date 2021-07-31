تراند الفن: لليوم الثالث.. قوات الطوارئ التركية تكافح حرائق الغابات

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 12:09 مساءً - إسطنبول- (د ب أ):

تواصل قوات الطوارئ التركية إخماد حرائق الغابات الهائلة في البلاد لليوم الثالث على التوالي.

وقال وزير الزراعة والغابات، بكر باكدميرلي، في تغريدة، السبت، إن عشرة حرائق مازالت متأججة بينها ثلاثة في منطقة العطلات الشهيرة أنطاليا.

وتمت السيطرة على 88 حريقا من أصل 98 حريقا اندلع في محافظات مختلفة منذ يوم الأربعاء.

وكانت الحرائق خطيرة للغاية في الساحل التركي المطل على المتوسط وعرقلت الرياح العاتية جهود إخماد الحرائق.

وجرى إخلاء الكثير من المناطق والفنادق وتمت نقل السياح إلى مناطق آمنة بالقوارب.

وأودت الحرائق بحياة أربعة أشخاص حتى الآن.

ولايزال السبب وراء الحرائق غير معلوم. وتحقق السلطات التركية في كل الاحتمالات ولا تستبعد إشعال النار عمدا.