تراند الفن: بالصور| حميد الشاعري وهشام عباس يشعلان حفل الساحل الشمالي بأغاني التسعينيات

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏27 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 10 زيارة

كتبت- منى الموجي: تصوير- محمود عبدالناصر: شارك الفنان حميدة الشاعري والفنان هشام عباس في إحياء حفل غنائي ساهر، أقيم مساء أمس الجمعة 30 يوليو في الساحل الشمالي. ضم الحفل أشهر أغاني التسعينيات، التي اشتهر بها هشام والشاعري، افتتح الحفل حميد الشاعري بأغنية “جلجلي” وسط عاصفة من هتافات الجمهور، وبعدها وجه تحية لهم ثم واصل فقرته بالعديد من أغانيه، منها “من عيونك”، “يا ام الفستان”، “روح السمارة” و”على مين” و”ويا أم العيون السودة”. حرص الشاعري في ختام فقرته علي تقديم الفنان هشام عباس للجمهور وشاركه تقديم أغنية “من عيونك” . واستمرت فقرة هشام حتى طلوع شمس صباح اليوم التالي، مقدما أغاني “يتربى في عزو”، “كده رضا”، “ساعة لقلبك يا جميل”. وكان الحفل من تنظيم المنتج وليد منصور.

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