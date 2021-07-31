تراند الفن: شوقي غريب يعلن تشكيل مصر الأولمبي أمام البرازيل

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 12:09 مساءً - القاهرة – مصراوي: أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، تشكيل المنتخب لمباراة البرازيل في الأولمبياد. ويلعب منتخب مصر ونظيره البرازيل في مباراة ربع نهائي منافسات كرة القدم لدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”. ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمود جاد – أحمد رمضان “بيكهام” – صلاح محسن – ناصر ماهر – إبراهيم عادل – إمام عاشور – ناصر منسي. واستبعد شوقي غريب كلاً من: محمد صبحي – كريم فؤاد – محمد عبدالسلام – عبدالرحمن مجدي. تشكيل مصر: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – أحمد حجازي – أسامة جلال – كريم العراقي. الوسط: أكرم توفيق – عمار حمدي. الهجوم: رمضان صبحي – أحمد ياسر ريان – طاهر محمد طاهر.

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