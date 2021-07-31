تراند الفن: ضبط 3018 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏25 دقيقة مضت حوادث وقضايا 12 زيارة

كتب- سامح غيث: شنت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملات أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، مواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 3018 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية. وفي مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية)، تم ضبط 183 قضية متنوعة. وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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