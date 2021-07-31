انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة سي بي سي سفرة على نايل سات وموعد عرض برنامج زعفران وفانيلا لغادة التلي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة سي بي سي سفرة بات من أكثر الترددات التي دوما ما تكون محل بحث في مصر والوطن العربي، حيث تهتم القناة بعرض وتقديم كل ما يخص المطبخ المصري خصوصا والعربي بشكل عام، وذلك من خلال مجموعه كبيرة من أفضل الشيفات ومقدمي برامج الطبخ في مصر والوطن العربي، بجانب ذلك تقدم القناة أيضًا عدد من البرامج التي تخص المرأة المصرية وتساعدها في إدارة شئون حياتها اليومية مثل تربيه الأطفال وغيرها من الأمور الحيوية.

قناة سي بي سي سفرة

تتبع قناة سي بي سي سفرة مجموعه قنوات سي بي سي المصرية التي تضم عدد من القنوات المتخصصة في شتى مناحي الحياة الإعلامية، وتخصصت قناة سي بي سي سفرة في تقديم وعرض برامج الطبخ والمأكولات يوميا على شاشتها وهو ما وضعها في دائرة اهتمام كل ربات البيوت الباحثين عن التغير والتجديد والراغبين في تعلم كل ما يخص المطبخ وطرق عمل الأكل والحلويات.

تردد قناة سي بي سي سفرة

لمتابعة أفضل برامج الأكل وطرق عمل الحلويات يمكنكم استقبال تردد قناة س بي سي سفرة على نايل سات كما يلي.

تردد القناة 11785 القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب رأسي الترميز 27500 معامل التصويب 3/4

برامج قناة سي بي سي سفرة

منذ أن انطلقت قناة سي بي سي سفرة ونجحت في تقديم عدد مميز من أفضل البرامج يوميا على شاشتها معتمدة في ذلك على عدد مميز من أفضل مقدمي برامج الطبخ والمأكولات، هذا الأمر ساعد بشكل كبير جدا في انتشار تردد قناة سي بي سي سفرة في كل البيوت المصرية والعربية، ومن أهم برامج القناة برنامج طبخة ونص مع الشيف عماد الخشت، وبرنامج على أد الأيد مع الشيف نجلاء الشرشابي، والبرنامج المميز الشيف مع الشيف شربيني وبرنامج زعفران وفانيلا مع غاده التلي الذي يعرض يوميًا في تمام الساعة الثانية مساءً ويعاد في الساعة الثامنة مساءً.