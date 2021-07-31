تراند الفن: الهند: تسجيل أكثر من 41 ألف إصابة جديدة بكورونا و593 وفاة

نيودلهي- (أ ش أ):

سجلت الهند 41 ألفا و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 31 مليونا و613 ألفا و993 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية – وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية، اليوم السبت – أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 593 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 423 ألفا و810 أشخاص.

وأفادت بأن 37 ألفا و291 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 30 مليونا و781 ألفا و263 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 408 آلاف و920 حالة.​