تراند الفن: تعرف على تشكيل البرازيل لمواجهة مصر في أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 11:13 صباحاً - كتب- إبراهيم علي
أعلن أندري جاردين المدير الفنى لمنتخب البرازيل الأولمبي، عن تشكيل فريقه لمواجهة منتخب مصر الأولمبي، في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.
ويلتقي المنتخب الأولمبي المصري، بنظيره البرازيلي، في ربع نهائي أولمبياد طوكيو، في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت القاهرة.
ويلتقي الفائز بين الفريقين، مع الفائز من مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية، في نصف نهائي أولمبياد طوكيو.
وجاء تشكيل البرازيل لمواجهة مصر كالتالي:
حراسة المرمى: سانتوس.
خط الدفاع: داني ألفيش، نينو، دييجو كارلوس، أرانا.
خط الوسط: دوجلاس لويز، برونو جيماريش، أنتوني، كلاودينيو.
خط الهجوم: ماتيوس كونها، ريتشاليسون.
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