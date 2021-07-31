تراند الفن: إردوغان يعلن مناطق الحرائق جنوبي تركيا “منكوبة”

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 11:13 صباحاً - وكالات:
أعلن الرئيس التركيرجب طيب إردوغان، ولايات أنطاليا وموغلا ومرسين وأضنة، جنوبي البلاد، “مناطق منكوبة” بسبب الحرائق التي تجتاحها منذ أيام.
وكتب أردوغان عبر “تويتر” يوم الجمعة: “سنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتضميد جراح شعبنا وتعويض خسائره، وبذل كل ما في وسعنا لجعل الأمور أفضل من ذي قبل”.
كان إردوغان أعلن أمس الجمعة السيطرة على معظم حرائق الغابات التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة في مناطق متفرقة من البلاد.
وأوضح وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكدميرلي، أنه تمت السيطرة على 70 حريقا، فيما لا يزال 11 آخر مستعرا في أضنة وأنطاليا وموغلا ومرسين وعثمانية في جنوب البلاد.
وبين أن 3 طائرات، و9 مسيرات، و38 مروحية، و680 سيارة إطفاء، و55 مركبة آلية، وغيرها من المعدات تشارك في عمليات الإخماد، بالإضافة إلى 4 آلاف رجل إطفاء.
وحتى الآن أسفرت حرائق الغابات في تركيا عن مصرع أربعة أشخاص، وإصابة العشرات بجروح، فضلا عن خسائر مادية ضخمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.