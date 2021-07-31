تراند الفن: إيرادات الجمعة.. “العارف” يحافظ على الصدارة و”مش أنا” في المركز الثالث

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 11:13 صباحاً - أدمن ‏15 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 13 زيارة

كتبت- منى الموجي: يتنافس في دور العرض السينمائي 5 أفلام، هي: “أحمد نوتردام”، “ماما حامل”، “ديدو”، “العارف- عودة يونس”، “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، و”مش أنا”، وحققت الأفلام الخمسة مجتمعة أمس الجمعة 30 يوليو إيرادا بلغ 3 ملايين و476 ألفًا و658 جنيها، موزعة على النحو التالي..

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