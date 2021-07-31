تراند الفن: الطماطم عند 1.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 11:13 صباحاً - كتبت- دينا خالد: استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس. ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا. أسعار الخضروات: الطماطم بين 1.5 و 2.75 جنيه. البطاطس بين 2.5 و5.5 جنيه. البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات. الكوسة بين 2 جنيه و6 جنيهات. الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيها. الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه. الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات. الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه. الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات. الخيار البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه. أسعار الفاكهة: الصيفي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه. الليمون البلدي بين 4 و10 جنيهات. العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات. العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات. التفاح المصري بين 12 و18 جنيها. الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات. المانجو العويس بين 15 و35 جنيها. المانجو الهندي بين 15 و22 جنيها. المانجو الزبيدية بين 12 و18 جنيها. المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها

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