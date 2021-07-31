تراند الفن: ​مصر والبرازيل.. تعرف على تردد القناة الناقلة للمباراة على النايل سات

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 11:13 صباحاً - أدمن ‏36 دقيقة مضت أخبار مصر 12 زيارة

كتب- مينا غالي: قررت شبكة قنوات “BIEN SPORTS” الناقل الحصري لأولمبياد طوكيو 2020 بث مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره البرازيلي، عبر قناة “BIEN SPORTS 7” المشفرة، فيما لم تخصص الشبكة قنواتها المفتوحة لنقل المباراة. ويواجه المنتخب الأوليمبي المصري، اليوم صاحب الصدارة في المجموعة الرابعة منتخب البرازيل، في تمام الساعة 12 الظهر بتوقيت القاهرة. وحقق المنتخب الأوليمبي المصري لكرة القدم فوزًا ثمينًا، على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد، قاده للتأهل لدور الثمانية في أولمبياد طوكيو، في اللقاء الذي جاء ضمن حسابات الجولة الثالثة. ويتم بث قناة Bein sports HD7 على تردد 12604 أفقي –معدل الترميز 27500– معامل تصحيح الخطأ 2/3 (نايل سات).

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