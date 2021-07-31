تراند الفن: مصر في طوكيو.. قرعة نارية للفراعنة في المصارعة الروماني

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 10:11 صباحاً - القاهرة ـ مصراوي:
أسفرت قرعة لعبة المصارعة الروماني عن وقوع لاعبي مصر في مواجهات صعبة بدور الـ 16 من النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية ـ طوكيو 2020 ـ.
وسيواجه اللاعب هيثم محمود نظيره الروسي بطل عالم 2018 ووصيف 2019 في وزن 6 كجم، سيرجي إيميلين، فيما سيواجه زميله عبداللطيف محمد أيضًا الروسي سيرجي سيمينوف بطل عالم 2018 وصاحب برونزية رويو 2016 في وزن 130 كجم.
وستواجه اللاعبة سمر حمزة نظيرتها الروسية ناتاليا فوروبييفا صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012 وفضية ريو 2016 في وزن 76 كجم.
يُذكر أن جميع هذه المواجهات ستُقام يوم غد الأحد الموافق 1 أغسطس.
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