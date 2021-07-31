تراند الفن: الدفاع الأفغانية: مقتل 226 من عناصر طالبان وإصابة 130 آخرين خلال عمليات عسكرية

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 10:11 صباحاً - أدمن 43 دقيقة مضت عرب وعالم 16 زيارة
كابول- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 226 من عناصر حركة طالبان وإصابة 130 آخرين، خلال عمليات أمنية نفذتها قوات الدفاع والقوات الأمنية.
ونقلت وكالة أنباء (بختار) الأفغانية، اليوم السبت، عن وزارة الدفاع قولها، إنه تم تنفيذ عمليات عسكرية بمشاركة قوات الدفاع والقوات الأمنية، مدعومة بقوات جوية، واستهدفت عناصر حركة طالبان في أقاليم كونار وباكتيا وميدان ورداك وقندهار وهيرات وجاوزان وهلمند وبغلان وكابول.
وأضاف مصدر بوزارة الدفاع أن العمليات العسكرية أسفرت عن تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.
وخلال الساعات الـ24 الماضية، تمكنت القوات الأمنية من اكتشاف وإبطال مفعول 15 لغما زرعتهم عناصر حركة طالبان في أقاليم مختلفة من البلاد.
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