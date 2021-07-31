تراند الفن: “في غمضة عين انقلبت الطاولة”.. ركين سعد تروج لمسلسل “مدرسة الروابي للبنات” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 10:11 صباحاً - كتب- عبد الفتاح العجمي

روّجت الفنانة الأردنية ركين سعد، لمسلسلها الجديد “مدرسة الروابي للبنات”، والذي يُعرض على شبكة “نتفليكس” يوم 12 أغسطس المقبل.

ونشرت ركين، الإعلان الرسمي لمسلسل “مدرسة الروابي للبنات” عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، وعلّقت: “في غمضة عين انقلبت الطاولة في مدرسة الروابي للبنات.. القصة تتكشف في 12 أغسطس”.

وكانت “نتفليكس” أطلقت يوم الخميس إعلان “مدرسة الروابي للبنات”، والذي يعرض المزيد من اللقطات التشويقية عن أحداث المسلسل المرتقب.

المسلسل من نوع الدراما الشبابية التشويقية، من كتابة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال بالتعاون مع إسلام الشوملي، وإخراج تيما الشوملي.

يقدم “مدرسة الروابي للبنات” قصة فتاة في المرحلة الثانوية تتعرض للتنمر فتجمع مجموعة من البنات المهمّشات، ويخططون معًا للانتقام المثالي للرد على المتنمرين. عالم الروابي الخيالي مليء بالدراما والأسرار ويسلط الضوء على المشاكل التي تواجه البنات في هذه المرحلة العمرية.

وسيعرض مسلسل “مدرسة الروابي للبنات” مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم، وسيكون متوفرًا أيضًا بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

المسلسل بطولة: “ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى بالاشتراك مع الفنانة القديرة نادرة عمران والفنانة القديرة ريم سعادة”، إخراج: تيما الشوملي، من إنتاج: تيما الشوملي بالتعاون مع شركة فيلمزيون للإنتاج الفني.

أسماء الحلقات: “المدرسة كانت مكاني المفضل، وبلّش اللعب، واحدة بواحدة، لوح قزاز مكسور، صارت غريبة، وهدوء قبل العاصفة”.