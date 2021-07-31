نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رنين يومي الأحد والإثنين 1 و 2 أغسطس 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت رنين عن عروضها المقدمة ليومي الأحد والإثنين المقبلين حيث تقدم رنين عدد متنوع من العروض على كافة احتياجات المنزل فمنها عروض على الأجهزة الكهربائية وعروض على الأثاث والشنط كما توجد عروض على الملابس والأحذية وعبر هذا المقال نقدم لكم عروض رنين يومي الأحد والاثنين 1 و 2 أغسطس 2021.

عروض رنين على الأجهزة الكهربائية

تقدم رنين عروض على الأجهزة الكهربائية متوفرة داخل جميع فروعها ومنها تكييف ارتيفاي 1.5 حصان بارد وساخن بسعر 8049 جنيه وتكييف 2.25 حصان سيليت بارد وساخن بسعر 9999 جنيه وتكييف 3 حصان بسعر 1095 جنيه وشاشة سمارت 43 بسعر 7149 جنيه وديب فريزر رأسي خمسة درجة نوفرست بسعر 6100 جنيه وفريزر أفقي 241 لتر دي فروست بسعر 4099 جنيه وتوجد غسالة ثلاثة عشر كيلو فوق أوتوماتيك بسعر 4299 جنيه وميكرويف 34 لتر وشفاط مطبخ 30 سم وخلاط جنوين وكبة لحوم وخضروات.

عروض رنين للأثاث والشنط

يوجد الكثير من عروض رنين التي تقدمها ليومي الأحد والإثنين حيث توجد عروض للأثاث والشنط وعروض للملابس والأحذية حيث يوجد عدد من الجزامات لوضع الأحذية وتتوفر بألوان وأحجام وأسعار مختلفة وعدد من الكراسي المعدن وتربيزه أطفال خشبية قابلة للطي بالإضافة إلى عدد كبير من من أجود أنواع الشنط المختلفة كما تتوفر دواسات بأشكال مختلفة ومقاسات متعددة كما تتوفر عروض كثيرة على الكوتشات القماش حريمي ورجالي مقاسات مختلفة كما يوجد جلابية حريمي وترنج رجالي وعدد بألوان مختلفة من شورت البحر الرجالي كما يوجد الكثير من العروض الأخري التي توفرها رنين في كل الفروع التابعة لها حيث تنتشر فروع رنين في كل مكان.

وتقدم رنين عرض ال 199 يوم الأحد على بعض أدوات المطبخ والأدوات الأخري كما يوجد عروض على مجموعة مميزة من لعب الأطفال كما تقدم رنين عروض أونلاين بالإضافة إلى عروض الساعة المميزة حيث في كل يوم وكل وقت تجد أكبر العروض والخصومات داخل فروع رنين.

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