تراند الفن: بأداء مشرف.. سيف شريف يودع منافسات جمباز الترامبولين بالأولمبياد

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 35 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 15 زيارة
كتب- إبراهيم علي
ودع سيف شريف منافسات جمباز الترامبولين بدور الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.
ولم يستطع سيف شريف من التأهل إلى نهائيات منافسات جمباز الترامبولين، بعد احتلاله المركز العاشر من أصل 16 مشتركاً.
وحقق سيف شريف في المحاولة الأولى 45.810 نقطة، وحقق في المحاولة الثانية 50.380، ليصل مجموع نقاطه إلى إجمالي 96.190 نقطة.
جدير بالذكر أن أول 8 مراكز في منافسات جمباز الترامبولين تتأهل إلى المنافسة النهائية.
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