تراند الفن: ​اليوم.. الأوقاف تعلن توزيع 18 طن لحوم أضاحي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 09:09 صباحاً - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 18 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، اليوم السبت، بواقع 4 أطنان لكل من محافظة “الشرقية– الإسكندرية– الغربية- الفيوم” و2 طن لمحافظة بورسعيد، للأسبوع الثاني من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضح وزير الأوقاف، أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 154 طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط – سوهاج – قنا – الدقهلية – كفرالشيخ – دمياط – أسوان – شمال سيناء – الأقصر – جنوب سيناء – السويس- بورسعيد).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل في أن اختصنا بخدمتهم، مشددة على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن المشروع هذا العام حقق نقلة نوعية، ونشكر الله (عز وجل) على أن وفقنا لذلك، كما أعرب عن شكره لجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح هذا المشروع المجتمعي التكافلي والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الاحترافي المتميز.

وخص وزير الأوقاف، بالشكر أهل الفضل الذين ساهموا وسارعوا وكانوا حريصين على الإسهام في هذا الخير من خلال صك الأضحية، مشددًا على عدم تصوير أي من المستحقين أثناء التوزيع مراعاةً واحترامًا وتقديرًا للمشاعر الإنسانية.

ويأتي ذلك في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف