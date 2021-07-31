تراند الفن: باكستان تسجل 4950 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 40 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة
إسلام آباد- (أ ش أ):
سجلت باكستان 4950 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و29 ألفا و811 شخصا.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة “إكسبرس تريبيون” اليوم السبت، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 65 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 23 ألفا و360 حالة، وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 940 ألفا و164 حالة، بعدما تماثلت 1321 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 66 ألفا و287 حالة.
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