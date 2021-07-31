تراند الفن: منها عصير الخيار.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في الصيف

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 09:09 صباحاً - كتبت نور جمال

تشهد مصر ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وفي مثل هذه الأثناء يحتاج جسم الإنسان إلى الترطيب عن طريق المشروبات والمأكولات.

من المهم أن تحافظ على رطوبتك ليس فقط لإرواء عطشك، ولكن للتأكد من أنك نشط طوال اليوم.

وهناك العديد من المشروبات اللذيذة والصحية التي تعمل كبدائل ممتازة لكوب من الماء العادي، إذ تلبي احتياجاتك من الترطيب وتوفر مجموعة كبيرة من الإلكتروليتات والصوديوم والفيتامينات والبروبيوتيك والمعادن جنبًا إلى جنب، نعرضها لكم على النحو التالي كما ورد في موقع “foodndtv”.

1- عصير الليمون:

من أكثر المشروبات المرطبة، يجب تناوله يوميًا بعصر حبتين من الليمون ورشة ملح صخري، هذا يبقيك رطبًا وهو أيضًا أفضل طريقة للحصول على جرعتك اليومية من فيتامين سي.

2- اللبن:

ربما لم تكن تعرف هذا، لكن الحليب في الواقع أفضل من الماء في معالجة الجفاف، إذ يحتوي على مزيج طبيعي من الكربوهيدرات والبروتينات والصوديوم عالية الجودة التي تساعد جسمك على الاحتفاظ بالسوائل، ويمكنك تجربة العديد من مخفوقات الحليب والعصائر أو حتى اختيار اللبن الرائب المصنوع من الزبادي.

3- ماء جوز الهند:

قد تعرف هذا بالفعل، ماء جوز الهند هو بلا شك أفضل مشروب مرطب، إنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالبوتاسيوم ومن المعروف أنه يتمتع بصفات ترطيب أفضل من الماء العادي، كما أنه ينشط الطبيعة مما يجعله بديلًا صحيًا للرياضة من المشروبات المعبأة أو الطاقة.

4- عصير الخيار:

من المعروف أن الخيار يحتوي على 90٪ من الماء وهو من أكثر الخضروات ترطيبًا.

يعتبر عصير الخضار أفضل للترطيب من عصائر الفاكهة لأن السكريات الطبيعية الموجودة فيها قد تمنع الترطيب، علاوة على ذلك، تميل عصائر الفاكهة إلى أن تحتوي على شكل مركّز من السكر.

5- شاي الأعشاب:

مثل الكركديه أو شاي الورد أو البابونج هي مشروبات مرطبة رائعة، وطبيعية وخالية من الكافيين، فهي لا تساعد فقط في الحفاظ على رطوبتك من خلال تهدئة أعصابك المتعبة وإرخاء عقلك.

6- الماء بالفواكه:

قد لا تكون عصائر الفاكهة أفضل المشروبات المرطبة ولكن كوب من الماء المنقوع بالفواكه هو كذلك، تساعد إضافة الفاكهة في الماء في تخفيف محتوى السكر وزيادة قدرته على الترطيب.

7- البطيخ:

في كل مرة تأكل فيها بطيخًا، فإنك تحتفظ بنسبة 92 بالمائة من السائل الذي تتناوله، هذا أفضل من عصير الفاكهة.