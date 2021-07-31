تراند الفن: مصر في طوكيو.. الزهراء شعبان تودع منافسات 50 متر رماية بندقية بالأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت رياضة عربية وعالمية 16 زيارة

كتب- إبراهيم علي ودعت المصرية الزهراء شعبان منافسات 50 متر رماية بندقية، بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”. وغادرت الزهراء منافسات 50 متر رماية بندقية، بعد احتلالها المركز 35 من أصل 37 مشتركة. ويتأهل إلى المنافسات النهائية أصحاب المراكز الثمانية الأولى. وكانت الزهراء ودعت منافسات 10 متر رماية بندقية هواء في وقت سابق، بعدما احتلت المركز 38 من أصل 50 مشتركة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.