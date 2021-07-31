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تراند الفن: صور| رنا رئيس ووالدتها بالأبيض في حفل زفاف شقيقتها.. وهكذا علّقت

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 07:10 صباحاً - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة الشابة رنا رئيس، جمهورها ومتابعيها، صورا مع والدتها من حفل زفاف شقيقتها والذي أقيم مساء الخميس في أحد فنادق القاهرة.

وظهرت رنا ووالدتها بالأبيض في حفل زفاف شقيقتها، ونشرت صورا معها عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلّقت: “مش كنتوا متضايقين إني لابسة أبيض! أحب أقولكم إن ماما كمان لابسة أبيض”.

رنا رئيس من مواليد 14 ديسمبر عام 1999، والدتها هي زينب حسن التي تعمل في مجال الماكياج، وأول ظهور فني لها كان في عام 2017 بمسلسلي “وضع أمني” و”نصيبي وقسمتك”.

يذكر أن آخر أعمال رنا رئيس مسلسل “ضل راجل” في رمضان الماضي، بطولة النجوم ياسر جلال، نور، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، ورنا رئيس وغيرهم، سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

كما شاركت رنا رئيس في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسل “نجيب زاهي زركش ” مع النجم الكبير يحيى الفخراني، والنجوم أنوشكا، إسلام إبراهيم، محمد محمود، كريم عفيفي وغيرهم.

رنا رئيس ووالدتها من حفل زفاف شقيقتها copyرنا رئيس ووالدتها من حفل زفاف شقيقتها 3 copy

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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