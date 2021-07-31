تراند الفن: كوريا الجنوبية تسجل 1539 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سول- (د ب أ):

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى ما يزيد قليلا عن 1500 اليوم السبت، إلا أن الموجة الرابعة من الإصابات تظهر علامات قليلة على التراجع رغم مرور أسابيع على فرض أشد القيود صرامة لاحتواء الفيروس في منطقة سول الكبرى.

وسجلت كوريا الجنوبية 1539 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 1466 إصابة محلية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 198 ألفا و345 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يذكر أن حصيلة اليوم السبت تأتي بعد تسجيل حصيلة بلغت 1710 أمس الجمعة.

كما سجلت السلطات الكورية الجنوبية ست حالات وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2095، بمعدل وفيات يبلغ 06ر1% .، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.​