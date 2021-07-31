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تراند الفن: ندى موسى وسط الطبيعة في أحدث فوتوسيشن (صور)

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 07:10 صباحاً - أدمن ‏8 دقائق مضت أخبار الفن والفنانين 5 زيارة

كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة ندى موسى، جمهورها ومتابعيها، صورا من جلسة تصوير جديدة خضعت لها.

ونشرت ندى الصور عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، وظهرت خلالها بملابس كاجوال وسط الطبيعة.

يذكر أن أخر أعمال ندى موسى مسلسل “بنت السلطان”، مع النجوم: روجينا، باسم سمرة، سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد مهران، محمود حجازي، حسن أبو الرووس وغيرهم.

المسلسل عُرض في شهر رمضان 2021، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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