تراند الفن: مصر في طوكيو.. عبد العزيز محيلبة وماجي عشماوي يودعان منافسات الرماية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 06:09 صباحاً - كتب – مراسل مصراوي:

ودّع ثنائي منتخب مصر للرماية عبد العزيز محيلبة وماجي عشماوي تصفيات منافسات الزوجي المختلط للتراب بأولمبياد طوكيو 2020.

وحقق الثنائي في الجولة الأولى 46 طبقًا و47 طبقًا في الجولة الثانية، و45 طبقًا في الجولة الثالثة والأخيرة ليكون المجموع 138 طبقًا من أصل 150.

واحتل الثنائي المركز السادس عشر والأخير حيث كان من المفترض أن يتأهل صاحبي المركز الأول والثاني للمنافسة على الميدالية الذهبية والفضية.

في المقابل، ينافس المركز الثالث والرابع على الميدالية البرونزية.