تراند الفن: سارة عبد الرحمن تنشر صورا مع أحمد داش.. وهكذا علّقت

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 06:09 صباحاً - كتب- عبد الفتاح العجمي
شاركت الفنانة سارة عبد الرحمن، جمهورها ومتابعيها، صورا مع الفنان أحمد داش.
وظهر الثنائي في صورة وهما على الشاطئ، وفي أخرى وهما يسيران في أحد الشوارع.
ونشرت سارة الصورتين عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلّقت: “أخي الصغير”.
يذكر أن أخر أعمال سارة عبد الرحمن مسلسل “ليه لأ 2” مع النجوم: منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سليم مصطفى، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، تامر نبيل، ريم حجاب وغيرهم، ورشة كتابة بإشراف مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف.
بينما أخر أعمال أحمد داش مسلسل “نسل الأغراب” في موسم رمضان المنقضي، من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ودياب ومي عمر وأحمد مالك ومنة فضالي وغيرهم، تأليف وإخراج محمد سامي.
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