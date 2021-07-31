تراند الفن: العودة لأسلوب الافتتاح.. تعرف على تشكيل مصر المتوقع ضد البرازيل

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 06:09 صباحاً - كتب – مراسل مصراوي:

استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة البرازيل في إطار دور الثمانية من منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

ملامح تشكيل مصر لن تشهد تغييرات كثيرة إلا أن شوقي غريب يفاضل بين الثنائي عمار حمدي وإمام عاشور للمشاركة في وسط الملعب بجوار أكرم توفيق.

ومن المقرر أن يلعب شوقي غريب بثلاثي هجومي ضد البرازيل بقيادة أحمد ياسر ريان على أن يكون بجواره رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري بطريقة مكونة من (5-2-2-1) على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود حمدي “الونش” – أحمد حجازي – أسامة جلال – كريم العراقي.

خط الوسط الدفاعي: أكرم توفيق – إمام عاشور / عمار حمدي.

خط الوسط الهجومي: رمضان صبحي – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

وكان المنتخب المصري صعد محتلاً الوصافة في المجموعة الثالثة بعد جمع (4 نقاط) من خلال الفوز على أستراليا (2-0) والتعادل سلبيًا ضد إسبانيا مقابل الخسارة من الأرجنتين (1-0).

في المقابل صعد المنتخب البرازيلي محتلاً المجموعة الرابعة بالفوز على ألمانيا والسعودية والتعادل بنتيجة سلبية ضد كوت ديفوار.