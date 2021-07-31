تراند الفن: صاروخ “أريان 5” ينطلق إلى الفضاء حاملا قمرين اصطناعيين

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 06:09 صباحاً - باريس- (د ب أ):
انطلق صاروخ من طراز “اريان-5” يحمل قمر اتصالات اصطناعي متقدم يوم الجمعة من ميناء كورو الفضائي في جويانا الفرنسية، حسبما قالت شركة الفضاء الأوروبية “اريان سبيس”.
وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن قمر “يوتلسات كوانتم” يمكن أن تعاد برمجته في الفضاء ويمكن توجيه إشاراته في الوقت الحقيقي. وعلى سبيل المثال، يمكن استخدامه لتقديم معلومات للمسافرين على متن طائرات أو سفن.
كما ينقل الصاروخ أيضا قمرا اصطناعيا للاتصالات لشركة “إمبراتيل” البرازيلية، والذي تعتزم الشركة استخدامه لتوسيع تغطيتها للنطاق العريض في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية.
يذكر أن هذه هي أول عملية إطلاق للصاروخ اريان-5 هذا العام.
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