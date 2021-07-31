تراند الفن: تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل بأولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 06:09 صباحاً - القاهرة – (مصراوي):
يخوض المنتخب المصري مباراة غاية في الصعوبة عندما يواجه نظيره البرازيلي، في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة.
المباراة تأتي ضمن منافسات دور الثمانية في أولمبياد طوكيو 2020، حيث صعد المنتخب المصري كوصيف للمجموعة الثالثة بعدما جمع (4 نقاط).
ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة “بي إن سبورتس 7″، حيث سيقدم الأستوديو التحليل أحمد فؤاد على أن يقوم بالتحليل هيثم فاروق نجم مصر والزمالك السابق، والنجم القطري السابق إبراهيم خلفان، وسيقوم بالتعليق التونسي رؤوف خليف.
وسيبدأ الأستوديو التحليل في تمام 11:30 ظهرًا أي قبل بداية المباراة بنصف ساعة.
جدير بالذكر أن المنتخب المصري حقق فوزًا ثمينًا في المباراة الماضية ضد أستراليا بهدفين دون رد، في المقابل صعد المنتخب البرازيلي محتلاً صدارة المجموعة الرابعة.
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