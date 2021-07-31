تراند الفن: أيتن عامر تخضع لجلسة تصوير صيفية على شاطئ البحر (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 06:09 صباحاً - كتب- عبد الفتاح العجمي خضعت الفنانة أيتن عامر، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها يوم الجمعة. ونشرت “أيتن” صورا من الفوتوسيشن الصيفي الذي خضعت له عبر حسابها بموقع “إنستجرام”. وظهرت أيتن بملابس قصيرة على شاطئ البحر، وعلّقت: “أفضل منظر على الإطلاق”. وشاركت أيتن عامر في موسم دراما رمضان 2021، بمسلسل “وكل ما نفترق” مع النجوم: ريهام حجاج، أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبد العزيز، هند عبد الحليم وغيرهم، عن قصة محمد أمين راضي، تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد، إخراج كريم العدل، وإنتاج طارق الجنايني. كما شاركت في مسلسل “كوفيد 25” مع النجوم: يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم، سيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

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