تراند الفن: 11 خرافة صحية عرفناها وصدقناها دون أن ندري

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 06:09 صباحاً - كتبت نور جمال

منذ الطفولة، تعلمنا أن مشاهدة التلفزيون تضر بأعيننا، وأنه لا ينبغي لنا أبدًا أن نقرأ في غرفة ضعيفة الإضاءة، لكن هل هذا صحيح؟

نعرض لكن في السطور التالية بعض الخرافات الصحية التي كثيرًا ما تسمعها حتى من الأطباء، وذلك وفق ما ذكر موقع “brightside”.

1- الحمل لا يستمر 9 أشهر:

في الواقع، يمكن أن يستمر الحمل الصحي من 9 أشهر كاملين إلى 9 أشهر وأسبوعين، حيث أظهرت الأبحاث أيضًا أن مدة الحمل الصحي يمكن أن تختلف بمقدار 5 أسابيع ويرجع ذلك لطبيعة جسم كل امرأة.

2- مكملات الفيتامينات لا تجعلك أكثر صحة:

قد لا تكون مكملات الفيتامينات عديمة الفائدة فحسب، بل ضارة بصحتك أيضًا، على سبيل المثال، أظهر مشروع بحثي لمدة 20 عامًا حول مكملات الفيتامينات أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير منها لديهم فرصة أكبر للإصابة بالسرطان.

3- القراءة في غرفة ضعيفة الإضاءة لا تجعل بصرك سيئًا:

تمامًا مثل مشاهدة التلفزيون، لا تؤدي القراءة في غرفة ذات إضاءة خافتة إلى تدهور البصر، قد تلاحظ أن عينيك ملت من القراءة، لكن على المدى الطويل، لا يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة في الرؤية.

4- تصبح بشرتك أكثر نضارة إذا شربت الكثير من الماء:

بالطبع، يجب أن تشرب كمية كافية من الماء، لكنه بحد ذاته ليس علاجًا لحب الشباب، تتجدد البشرة المرطبة جيدًا بشكل أسرع، لكن لا تأمل في تقليل كمية حب الشباب عن طريق شرب كوب إضافي من الماء.

5- الوجبات الخفيفة الليلية لا تجعلك تكتسب الوزن:

الرحلات الليلية إلى الثلاجة مرتبطة بالسمنة ولكنها ليست سبب ذلك، لا تجعلنا أكثر بدانة من الوجبات الخفيفة التي نأكلها أثناء النهار أو في المساء، ولكن تكمن المشكلة، فإن قلة النشاط البدني هو السبب في اكتساب بعض الوزن.

6- التسنين لا يسبب السخونية:

يعتقد العديد من الآباء أنه من الطبيعي أن يصاب الطفل بارتفاع في درجة الحرارة أثناء التسنين، على الرغم من أنها خرافة، يمكن أن يسبب التسنين أحيانًا حمى طفيفة (عادة عند ظهور السن الأول)، ولكن إذا كان الطفل يعاني من ارتفاع كبير في درجة الحرارة، فقد يكون ذلك من أعراض المرض.

7- الجلوس بأرجل متقاطعة غير مضر:

لا تثبت الأبحاث أن الجلوس مع الساقين المتصالبتين يسبب تلف الأعصاب أو الدوالي، لا يؤدي إلى أي ضرر جسيم لأن ضغط الدم يعود إلى طبيعته عندما نغير وضعنا، الاستثناء الوحيد هو أن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالجلطات يجب ألا يجلسوا في هذا الوضع.

8- رائحة الفم الكريهة لا تشير إلى حالة مرضية:

في معظم الأحيان، تنجم رائحة الفم الكريهة عن مشاكل الأسنان (الأسنان واللثة والنظام الغذائي)، عندما يعاني شخص ما من مشاكل في بعض الأعضاء (على سبيل المثال، الكلى والرئتين والأمعاء)، يمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة من الأعراض، لكنها بالتأكيد لن تكون الوحيدة، لذلك لا داعي للذعر أو البحث عن أمراض ليس لديك.

9- الجري لا يؤذي الركبتين:

في الواقع، الجري لا يؤذي الركبتين إذا قمت بذلك بشكل صحيح، لا تركض حافي القدمين، واختر حذاءًا مريحًا، واحسب مدى قوتك، يجب ألا يمارس المبتدئون الجري أكثر من 3-4 مرات في الأسبوع.

10- يمكنك مشاهدة التلفزيون عن قرب:

إذا كنت تشاهد التلفاز من مسافة قريبة، فلن يؤذي عينيك، حتى وإن كنت قد تشعر أنك متعب. بالمناسب، على عكس البالغين، لا يواجه الأطفال صعوبة في التركيز على مسافة قريبة، ربما لهذا السبب يحب الأطفال مشاهدة الرسوم المتحركة مباشرة على الشاشة فهم لا يتعبون.

11- يمكنك تناول الآيس كريم حتى عندما تكون مريضاً:

كثير من الناس لا يأكلون الآيس كريم أبدًا عندما يكونون مرضى، ومع ذلك، لن يؤدي تناول مثلجاتك المفضلة إلى تفاقم مرضك، في بعض الأحيان، يمكن أن يقلل الآيس كريم من ألم الحلق، ويوفر لك أيضًا السعرات الحرارية اللازمة إذا لم تكن جائعًا عندما تكون مريضًا