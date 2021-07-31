تراند الفن: محمد السيد يشارك في فيلم “المحكمة”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 04:10 صباحاً - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك الفنان محمد السيد في فيلم “المحكمة” الذي تدور أحداثه في يوم واحد ومكان واحد وهو “المحكمة”.

ويجسد السيد، شخصية عامل في محكمة ويجري بينه وبين الشهود في القضايا العديد من الأحاديث التي تكشف جوانب مختلفة لهم.

وفي المحكمة 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهم قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي، وتتعرض مايان السيد، للاغتصاب من قبل أحمد داش، الذي يجسد شخصية المغتصب خلال أحداث الفيلم، وتتوالى الأحداث وسرد القضايا.

والفيلم تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، والفيلم يتولى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغني، فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفي، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.

الجدير بالذكر محمد السيد شارك في مسلسل “نصيبي وقسمتك 2” الذي اعتمد على مناقشة القضايا التي تخص المرأة قام ببطولة الحكايات كل من درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مي سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيري عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكري، أكرم فريد، رامي رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.