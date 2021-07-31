تراند الفن: محمد فهيم وأمير صلاح يطرحان أغنية “مش تريند” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 04:10 صباحاً - أدمن ‏52 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 12 زيارة

كتب- عبد الفتاح العجمي طرح الفنانان محمد فهيم وأمير صلاح، فيديو أغنية “مش تريند msh trend”، عبر قناة الأول على موقع “يوتيوب”. وتقول كلمات الأغنية: “أنا اللي ماشي بتكعبل لكن دايما بقوم، أنا اللي عقلي في وسط راسي مش أجري ورا الهجوم، أنا ليّا خط وكل خطوة لازم تكون لي جون، مش لازم أظهر كل يوم لكن ظهوري بوم بوم، ولا فارق معايا الهري، ولا المشي في وسط الجري، أنا عندي طموحي ولازم أكمله، سيبك من ناس تاكل عقلك، وناس فاشلة بتندهلك، بلاش تقتلني من جهلك وعايزني استحمله”. الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع موسيقي محمد فهيم، تسجيل وهندسة صوتية وماستر جورج يعقوب، وإنتاج موسيقي محمد فهيم.

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